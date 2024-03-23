Предположительно, объект был поражён украинским беспилотником.

Издание ТАСС, ссылаясь на Единую дежурную диспетчерскую службу, сообщает о возгорании на Кубышевском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Самарской области.

Причины образования пожара неизвестны, но предполагается, что объект мог подвергнуться атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом также пишут в Telegram-канале Mash, где очевидцы говорят о взрыве, за которым последовало воспламенение завода.

реклама

Кубышевский НПЗ уже был объектом атак летом прошлого года. Об этом сообщал глава комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, когда на заводе было установлено взрывное устройство. Тогда было возбуждено уголовное дело по статье организации диверсии.

Ранее украинские власти опровергли информацию от Financial Times, что Соединённые Штаты Америки потребовали от Киева прекратить атаки на нефтеперерабатывающие объекты России. В последнее время атаки подобного рода на российские территории участились, а текущие цели крайне уязвимы из-за воспламеняемого сырья, для возгорания которого достаточно небольшого взрыва.