Министр иностранных дел страны Радослав Сикорский признал зависимость Европы от «ядерного зонтика» США.

Прошлое польское правительство во главе с премьер-министром Матеушом Моравецким имело намерения разместить ядерное оружие Соединённых Штатов Америки на территории страны, воспользовавшись программой НАТО Nuclear Sharing. Однако в 2023 году польский президент Анджей Дуда признал, что никакого прогресса в этом вопросе нет.

Nuclear Sharing - программа НАТО, предполагающая размещение американского ядерного оружия на территории страны-участника североатлантического альянса, тем самым государству предоставляя гарантии безопасности. При этом ни о какой передачи самого оружия речи не идёт.

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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, комментируя возможное размещение американского ядерного оружия на польских территориях, заявил, что будет иллюзией допускать возможность «одолжить» боеголовки у американцев и получить над ними контроль.

По словам польского министра, Европа по-прежнему полностью зависит от американского «ядерного зонтика» и не контролирует ядерное оружие, которое размещают американские власти на их территории в случае достижения двухстороннего соглашения.

Ранее начальник Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера ушёл от ответа на вопрос журналиста, имеют ли польские власти планы по заключению с Вашингтоном соглашения о размещении американского ядерного оружия на польских территориях в рамках Nuclear Sharing.