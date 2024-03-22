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Nacvark
Польша испытала новейшие южнокорейские танки 4-го поколения K2 «Чёрная пантера»
Произошло это на полигоне в Бемово-Писке, располагающемся рядом с Калининградской областью.

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В июне 2022 года Польша разместила в Южной Корее оборонный заказ на производство 180 единиц танков 4-го поколения K2«Чёрная пантера», а также 48 самоходных гаубиц K8 и 219 реактивных систем залпового огня Chunmoo. Поставки рассчитаны на продолжительное количество времени, но часть вооружений уже была доставлена польской армии.

Министерство национальной обороны Польши отчиталась о проведении учебных стрельб польскими танкистами на поставленных южнокорейских танках. Учения проходили на полигоне в Бемово-Писке (Варминско-Мазурское воеводство), недалеко от границы с Калининградской областью. По итогам танки поступили на вооружение 20-й Бартошицкой механизированной бригады.

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K2 «Чёрная пантера» - танк 4-го поколения, разработанный в Южной Корее в 2014 году Агентством по оборонным разработкам страны и производимым местной компанией Hyundai Rotem. Разработка танков стартовала ещё в начале 2000-х и продлилась 11 лет. За это время было потрачено на проект порядка 230 миллионов долларов. При разработке ставилась задача создать танк, подходящий для манёвренной и сетецентрической войны.

Стоимость одного южнокорейского танка K2 «Чёрная пантера» составляет 8,5 миллионов долларов, что делает его одним из самых дорогих. После того, как будет налажено массовое производство, ожидается падение цены.

#россия #польша #чёрная пантера
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