Они не смогут реализовать свой потенциал в руках украинской армии.

Председатель Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера в интервью местному телеканалу TVN24 заявил, что польские власти не имеют планов по передаче Украине купленных в Соединённых Штатах Америки ударных вертолётов AH-64 Apache.

По словам польского чиновника, закупка происходила не для украинской армии, поскольку данное вооружение необходимо именно Польше, а не Украине. Что касается передачи вертолётов Украине, то тут Яцек Севера указывает на их неэффективность в условиях невозможности достижения преимущества в воздухе украинской армией.

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Проще говоря, без контроля воздушного пространства американские вертолёты станут простой целью для российской авиации и систем противовоздушной обороны, ведь для выполнения ими своей работы необходимо подлететь к потенциальной цели на дистанцию около 12 километров, что сделает их доступной для зенитно-ракетных комплексов «Панцирь-С1», «Бук» и «Тор-М»

Стоит напомнить, что неделю назад премьер-министр Польши Дональд Туск вместе с президентом страны Анджеем Дудой совершил визит в Вашингтон, где говорил о закупке для польской армии 800 ракет JASSM, 745 ракет AIM-120C, 200 ракет IM-9X Sidewinder Block II, выполняющих роль боеприпасов для вертолётной техники, а также 96 ударных вертолётов AH-64 Apache. Уточняется, что поставка авиационной техники будет происходить в течение следующих двух лет.