Баку требует от Еревана пойти на уступки по сёлам-эксклавам, перешедшим под контроль армянских властей в результате вооружённого конфликта 90-х годов.

После присоединения Нагорно-Карабахской республики в состав Азербайджана вновь стал актуален вопрос мирного договора между армянским и азербайджанским государствами, которые на протяжение текущего десятилетия неоднократно встревали в пограничные конфликты, порой заканчивающиеся гибелью военных или мирного населения.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что уже в конце недели между странами может разгореться война с Азербайджаном в ходе отсутствия согласия по поводу делимитации и демаркации границ. Такой сценарий возможен, если армянские власти не пойдут на сделку по вопросу приграничных поселений-эксклавов недалеко от Тавушской области.

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Глава армянского правительства также спрогнозировал реакцию местных жителей если бы он сейчас не проинформировал об этом общественность, которые спросили бы его потом, почему он он не предупредил их об угрозе начала боевых действий заранее.

Стоит напомнить, что в Ереване настаивают на сохранении действующих границ Армении, в том числе с учётом четырёх сёл, перешедших под контроль армянского государства во время вооружённого конфликта в 90-х годах. Пашинян настаивает на том, что границы стран сформировались с учётом реалий после распада Советского союза.