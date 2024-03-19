Он считает, что сейчас союз противостоит самому серьёзному вызову в области безопасности со времён Второй мировой войны.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Европейскому союзу следовало бы готовиться к войне, переведя экономику на военные рельсы, поскольку сейчас европейское сообщество противостоит самому серьёзному вызову в области безопасности со времён Второй мировой войны. Об этом он говорит в опубликованной La Libre Belgique статье.

По словам европейского чиновника, настало время взять на себя ответственность за собственную безопасность, а не полагаться на Соединённые Штаты Америки, которые напрямую зависит от проходящих избирательных циклов.

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Мишель подчёркивает, что Европа в целом тратит меньше на оборону, чем поставленная НАТО цель в 2% от ВВП, поэтому необходимо делать больше, чтобы защитить демократический мир в Европе. Он призывает к радикальным и необратимым изменениями раздумий стратегического мышления в том, что касается безопасности.

Помимо этого чиновник считает необходимым сделать Украину главным приоритетом, тратя гораздо больше и разумнее на военные цели. Важным является и удвоение оборонных закупок у европейского военно-промышленного комплекса к 2030 году, что позволит простимулировать рост производственных мощностей. Шарль Мишель видит возможным использовать для этого замороженные российские активы.