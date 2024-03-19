Он сменил на этой должности полковника Юрия Игната.

Несколько дней назад спикер Военно-воздушных сил Вооружённых сил Украины полковник Юрий Игнат был отстранён от своей должности. Отмечалось, что он остаётся в рядах украинской армии и продолжит службу в другом направлении. Сам украинский офицер не поднимал вопрос своего увольнения и не старался раскритиковать командование за это решение, а лишь рассказал о том, как за последние два года чуть ли не спал с ноутбуком, световым оборудованием и камерой, которые являлись основными инструментами его рабочей деятельности. Он пошутил и над тем, что на его ноутбуке за 2 года монтажей стёрлись буквы.

Решением Главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Александра Сырского на эту должность был назначен майор Илья Евлаш, которому всего 28 лет, что делает его самым молодым спикером за историю украинской армии.

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После окончания Киево-Могилянской академии в 2019 году по специальности «Журналистика» Евлаш в 2020 году устроился на один из информационных телеканалов, но уже в 2021 году он получил повестку по месту работы, откуда зачислен в Командование Сухопутных войск в должность офицера (позже - старшего офицера) связей с общественностью.

Примечательно, что Сырский до назначения на пост главнокомандующего украинской армии командовал как раз таки Сухопутными войсками, то есть украинский генерал на своей прошлой должности напрямую коммуницировал с новым спикером Военно-воздушных сил и, скорее всего, решил продвинуть по карьерной лестнице именно своего бывшего подчинённого.

Александр Сырский и Илья ЕвлашВ украинских средствах массовой информации считают, что увольнение спикеров Военно-воздушных сил Юрия Игната и официального представителя оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Дмитрия Лиховского следствие дальнейших мер по очистке командования от людей экс-главкома Залужного.