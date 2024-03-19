Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
El País: На территории Украины уже присутствуют военные НАТО
Однако они не принимают участия в боевых действиях.

реклама

В феврале президент Франции Эмманюэль Макрон допустил ввод западных войск на украинские территории, чем поднял общественность на уши. Страны-участники НАТО тоже были шокированы его заявлением и начали опровергать возможность вмешательства североатлантического альянса в боевые действия. Однако позже министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подтвердил присутствие западных военных на территории Украины, уточнив, что они не принимают участия в боевых действиях.

Издание El País, ссылаясь на собственные источники, подтвердило информацию о присутствии сил Запада на украинских территориях. В материале уточняется, что военные североатлантического альянса не принимают участия в боевых действиях.

реклама

Журналисты издания считают, что на территории Украины присутствуют офицеры, выполняющие роль информаторов НАТО. Они предоставляют сведения о ситуации в зоне боевых действий, выявляя эффективность поставленного оружия и проблемы его эксплуатации, а также пресекая возможные случаи коррупции. Отмечается, что такими людьми могут быть отставные военные североатлантического альянса, которые добровольно вступили в ряды Вооружённых сил Украины и передают всю необходимую оперативную информацию Вашингтон.

Стоит напомнить, что канцлер Германии Олаф Шольц, объясняя невозможность поставок дальнобойных ракет Taurus немецкого производства Украине, проговорился, что Великобритания и Франция, отправлявшие Киеву свои ракеты, позаботились, чтобы быть в курсе всех пусков и потенциальных целей.

#украина #нато
+
Написать комментарий (0)
В Румынии началось строительство крупнейшей базы НАТО, где можно разместить 10 тыс. военных
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России создали станцию К-1000, способную глушить сигнал FPV-дронов и тем самым защищать технику
5
Завод дронов "Герань" выходит на полную мощность, дополнив линейку БПЛА специальной "ночной" моделью
10
ВС РФ затрофеили первый Marder 1A3, переданный для ВСУ и уже ищут его "Ахиллесову пяту"
2
«Омсктрансмаш» запатентовал новую разработку ТОС-3 «Дракон» с дальнобойными снарядами ТБС М3
9
ET News: Samsung станет единственным поставщиком драйверов для OLED-дисплеев Apple iPad Pros
+
Киев снимет часть ЗРК Patriot с с региональных ПВО для создания новых передвижных групп
5
Международный транспортный коридор «Север — Юг» завершит окончательный разворот России от Запада
+
Financial Times: При выходе на фондовый рынок Telegram может быть оценен в $30 млрд
+
Киев приспосабливает Миг-29, Су-27 и Су-24 для использования поставляемых Западом ракет
+
Мировой температурный рекорд в 60,1°C установлен в Рио-де-Жанейро
1
ВСУ пытались атаковать объекты топливно-энергетического комплекса Российской Федерации
2
Нестабильные 30 кадров/с и 468p в «портативе»: сравнение графики Kingdom Come: Deliverance для Nintendo Switch с версиями для PC и PS5
+
Запуск первого в России производства квантовых процессоров
8
Представлен грузовой БПЛА DJI Express, способный перевозить грузы до 1,5 т на расстояния до 2500 км
1
Улучшенная версия классического шутера Marathon выйдет в Steam — это конкурент Doom от Bungie
+
Реактивный двигатель V2500 впервые заработал на 100% экологичном топливе
3
Realme GT Neo 6 с Snapdragon 8s Gen 3 набрал на AnTuTu 1 846 775 очков
+
Роскосмос анонсировал обновление парка ракет-носителей
5
Баллистические ракеты "Искандер" прилетели на завод по ремонту танков Leopard в Николаеве
2
Российские физики разработали инновационную оптическую систему
2

Популярные статьи

В ближайшие 3 года в Китае может стартовать строительство Кругового Электрон-Позитронного Коллайдера
8
Как я собрал для себя мощный компьютер для игр в 2K и провёл тестирование в играх
65
10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 3
18
От Core i7-10700K до Core i7-14700K – изучаем прибавку fps процессоров Intel в играх за 5 поколений
28
От Ryzen 9 7950X3D до Ryzen 7 5700X3D – выбираем самый выгодный игровой процессор от тётушки Су
38
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Март)
9
Итоги гоночного уик-энда 16-17 марта
+
Как была решена типичная для Linux проблема отвала сети в дистрибутиве Chimbalix 24.1 Alphachi-Pre6
53
Суперкулер-самозванец - тест и обзор ID-Cooling FROZN A720
30
Обзор игры Call of Duty Black Ops Cold War - Горячие головы холодной войны
2

Сейчас обсуждают

Никита Акимов
06:07
Это уже болезнь какая-то, охота за старыми советскими артефактами чтоб использовать для чего-то серьёзного, хоспаде, сейчас херни на любой цвет и вкус есть, но эти блин выискивают специально. Наверное...
«Дюну 2» снимали на винтажные советские объективы
Grotlon
06:05
Прогресс выглядит впечатляюще, однако и конкуренты на месте не стояли. Судя по результатам он отстает от Core i3-N300 (по сути новый 7-ватный Atom), у которого 8 энергоэффективных ядер (Gracemont) и ч...
Новый китайский процессор Zhaoxin KX-7000 уступает процессорам AMD и Intel 6-летней давности
Владимир Комин
05:49
А кто вам сказал, что Запорожье это Украина?
«Дюну 2» снимали на винтажные советские объективы
Олег Тимофеев
05:49
Пока это восполнение по текучке. Пока не видно оригинальных идей на этом сегменте. Одноразовые дроны мы подняли не от хорошей жизни а исключительно по простоте душевной и нашей промышленности. Но имен...
В России будут выпускать блоки управления для беспилотных аппаратов
Олег Тимофеев
05:42
Да такие атаки существенно подрывают их обороноспособность. Это сильно меняет их планы.
Ночью на 17 марта армия России провела массированную атаку на тыловые районы ВСУ
Олег Тимофеев
05:40
Наша задача не столько уничтожения противника сколько возможность его поступать по твоим правилам . Скоро появятся эффективные средства борьбы с ними но дроны от этого не утратят популярность ими буду...
Волонтёр "Флеш" уверен, что через 5 месяцев на кажого бойца ВСУ будет приходиться под 1 fpv-дрону РФ
Олег Тимофеев
05:36
Осваивать бывшее советское наследие за которое с ними же и боролись? Все бы ничего но их в России больШая диаспора вред может быть колоссальный особенно по финансовой линии.
Европарламент проголосовал за рассмотрение членства Армении в Евросоюзе
Олег Тимофеев
05:33
Для того чтобы строить прогнозы надо четко понимать стратегию ИИ . А строить прогнозы только в одну сторону это весьма рискованно. Так что они делают мы изучаем так работает всегда. Интересна маржа на...
Аналитики Citi: пузырь на фондовом рынке из-за ИИ лопнет не в этом году
Олег Тимофеев
05:29
Объясняю для чего это делается . у нас появились новые разработки против ФПИ дронов и мы готовы их двинуть на нашу броню а они хотят чтобы нефтянки забрали первые партии так как у них причина очевидна...
ВСУ пытались атаковать объекты топливно-энергетического комплекса Российской Федерации
Олег Тимофеев
05:22
Очень хочется надеяться что на наши разработки это повлияет в лучшую сторону а не как перед ВОВ в худшую. Любят у нас под запад ложиться даже в условиях ВПК.. В Мардере нас интересует что он так плохо...
ВС РФ затрофеили первый Marder 1A3, переданный для ВСУ и уже ищут его "Ахиллесову пяту"
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем