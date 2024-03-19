Однако они не принимают участия в боевых действиях.

В феврале президент Франции Эмманюэль Макрон допустил ввод западных войск на украинские территории, чем поднял общественность на уши. Страны-участники НАТО тоже были шокированы его заявлением и начали опровергать возможность вмешательства североатлантического альянса в боевые действия. Однако позже министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подтвердил присутствие западных военных на территории Украины, уточнив, что они не принимают участия в боевых действиях.

Издание El País, ссылаясь на собственные источники, подтвердило информацию о присутствии сил Запада на украинских территориях. В материале уточняется, что военные североатлантического альянса не принимают участия в боевых действиях.

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Журналисты издания считают, что на территории Украины присутствуют офицеры, выполняющие роль информаторов НАТО. Они предоставляют сведения о ситуации в зоне боевых действий, выявляя эффективность поставленного оружия и проблемы его эксплуатации, а также пресекая возможные случаи коррупции. Отмечается, что такими людьми могут быть отставные военные североатлантического альянса, которые добровольно вступили в ряды Вооружённых сил Украины и передают всю необходимую оперативную информацию Вашингтон.

Стоит напомнить, что канцлер Германии Олаф Шольц, объясняя невозможность поставок дальнобойных ракет Taurus немецкого производства Украине, проговорился, что Великобритания и Франция, отправлявшие Киеву свои ракеты, позаботились, чтобы быть в курсе всех пусков и потенциальных целей.