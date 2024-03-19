Её стоимость оценивают в 2,5 миллиарда евро.

В 2022 году НАТО начали укреплять восточный фланг североатлантического альянса, в том числе впервые разместив в Румынии силы быстрого реагирования наивысшей степени готовности. Помимо этого был увеличен военный контингент в Болгарии, Венгрии и Словакии.

Стало известно, что на территории Румынии идёт строительство новой крупнейшей военной базы НАТО в Европе, которая в перспективе сможет принять до 10 тысяч военных с их семьями, о чём сообщает молдавское подразделение европейского телеканала Euronews. Площадь объекта будет равна 2,8 тысячам гектаров, а общий его периметр составит 30 километров. Стоимость строительства оценивают в 2,5 миллиардов евро.

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Уточняется, что речь идёт фактически о расширении действующей военной базы, которая при площади в 500 гектаров принимала до 3 тысяч военных североатлантического альянса. Военная база расположена вблизи коммуны Mihail Kogălniceanu, недалеко от международного аэропорта.

Новый проект предусматривает строительство ангаров для военных самолётов, взлётно-посадочных полос, оружейных платформ, а также школ, детских садов, магазинов и больницы, то есть строиться в целом военный городок. В марте начали строить подъездные пути и электросети.

Первый этап расширения румынской военной базы будет завершён в течение следующих пять лет.