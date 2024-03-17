Французская государственная компания пытается обеспечить потребности Европы в ядерном топливе.

Несмотря на все антироссийские санкции, страны Европы не решились принять аналогичное решение по отношению к российской атомной отрасли, ведь сейчас европейские страны не готовы отказаться от российского ядерного топлива. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси и вовсе считает нецелесообразным накладывать санкции на Россию в этой сфере.

Издание Bloomberg пишет о том, что спустя два года активной санкционной политики в отношении России, пока Путин и Макрон обмениваются обоюдными военными предупреждениями, между их странами расширяется сотрудничество в атомной отрасли.

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Французская компания Framatome SA, входящая в государственную электроэнергетическую компанию Франции Électricité de France, ведёт активное партнёрство с российским государственным холдингом «Росатом» по производству ядерного топлива для Европы. На прошлой недели французская компания создала с российской топливной компанией ТВЭЛ (входит в состав российского холдинга) совместное предприятие в немецком городе Линген, которое может получить разрешения от немецкого правительства н работу даже вопреки всем санкциям.

Местные власти уже выступили с протестом, требуя свернуть такую российско-французскую коллаборацию, а в парламент изъявили о своём протесте 10 тысяч немцев. Недовольства возникли после того, как руководство предприятия объявило, что на заводе будет осуществляться контроль российскими инженерами. В регионе опасаются, что они станут ещё одним местом дислокации для российских разведчиков.

Местный министр Кристиан Мейер считает, что Европа должна уменьшить влияние России на энергетический сектор, и этот вопрос будет поднят в Берлине на федеральном уровне из-за потенциальных проблем в безопасности сложившейся ситуации.