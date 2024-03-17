Стоимость контракта - 1,8 миллиарда долларов.

Известно, что одним из основных источников дохода американской аэрокосмической компании SpaceX является выполнение государственных заказов Министерства обороны Соединённых Штатов Америки, а также других ведомств страны.

Издание Reuters, ссылаясь на пять знакомых с ситуацией источников, сообщает, что компания Илон Маска занимается выполнением государственного контракта, порученного Национальным разведывательным управлением военно-космической разведки Соединённых Штатов Америки (NRO), общая стоимость которого оценивается в 1,8 миллиардов долларов. За выполнение заказа будет ответственно подразделение SpaceX Starshield. Всё это демонстрирует углубление связей компании с американской разведкой.

реклама

Речь идёт о реализации программы по отправке на орбиту спутников-шпионов, что позволит американской разведке эффективно и быстро обнаруживать потенциальные цели практически в любой точке планеты.

Reuters не располагает данными о том, когда заработает новая спутниковая сеть и какие ещё компании участвуют в выполнении заказа, но пишет о планируемом запуске на низкую орбиту сотен спутников, способных передавать изображения Земли в высоком разрешении.

В NRO признают факт разработки новой спутниковой системы, но отказываются комментировать степень участия SpaceX. Оно и понятно, ведь управление не заинтересованно в раскрытии информацию о компаниях-исполнителей заказа.