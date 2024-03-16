Необходимость возникла на фоне оказанной ранее поддержки Украине.

Издание Bloomberg, ссылаясь на отправленный Министерством обороны Соединённых Штатов Америки запрос средств в Конгресс, сообщает, что американскому оборонному ведомству необходимо 6,5 миллиардов долларов для пополнения собственных запасов боеприпасов после оказанной ранее военной помощи Вооружённым силам Украины.

Документ был составлен ещё 24 февраля 2024 года и предполагает финансирование следующих направлений:

производство артиллерийских снарядов калибра 155-мм - 2,1 миллиарда долларов;

производство ракет GMLRS для РСЗО M142 HIMARS - 549 миллионов долларов;

закупка компонентов для зенитно-ракетных комплексов Patriot - 797 миллионов долларов;

закупка противорадиолокационных ракет AGM-88 HARM - 915 миллионов долларов;

закупка противотанковых комплексов TOW - 348 миллионов долларов;

закупка приборов ночного видения - 308 миллионов долларов.

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Однако в общей сложности Пентагону необходимо порядка 10 миллиардов долларов, чтобы окончательно восполнить все запасы вооружений.

Помимо этого в американском оборонном ведомстве настаивают на одобрении пакета военной помощи Украине (60 миллиардов долларов), ведь в таком случае американские предприятия получат оборонные заказы на эту сумму, с чего будут уплачены местные налоги - в бюджеты штатов, которые представляют конгрессмены.