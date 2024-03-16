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На текущий момент Германия не планирует передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus, поскольку для организации контроля целей, по которым украинская армия будет наносить удары, необходимо присутствие немецких специалистов, а это канцлер страны Олаф Шольц исключает из-за возможного вовлечения немцев в боевые действия.
Издание Financial Times всё-таки предположило, как отразится поставка ракет Украине на запасах Бундесвера, если до этого когда-то дойдёт. Несмотря на слова директора Taurus Systems Йоахима Кнопфа про возможность быстрого восстановления запасов после получения соответствующего заказа на производство, в реалиях всё не так просто.
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По мнению аналитиков, на самом деле на восполнение запасов дальнобойных ракет понадобится около двух лет. Связано это с тем, что сейчас производственные линии простаивают, а последний раз они работали пять лет назад, когда поступил заказ от Южной Кореи. Сейчас на заводах города Шробенхаузен занимаются лишь ремонтом уже проданных ракет.
Стоимость одной ракеты Taurus оценивается в ~1,5 миллиона евро в зависимости от размера заказа. По подсчётам научного сотрудника Университета Осло Фабиана Хоффмана, на вооружении Германии порядка шестисот единиц данных ракет, но только половина из них в рабочем состоянии.