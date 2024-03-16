На это стране понадобится несколько лет.

На текущий момент Германия не планирует передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus, поскольку для организации контроля целей, по которым украинская армия будет наносить удары, необходимо присутствие немецких специалистов, а это канцлер страны Олаф Шольц исключает из-за возможного вовлечения немцев в боевые действия.

Издание Financial Times всё-таки предположило, как отразится поставка ракет Украине на запасах Бундесвера, если до этого когда-то дойдёт. Несмотря на слова директора Taurus Systems Йоахима Кнопфа про возможность быстрого восстановления запасов после получения соответствующего заказа на производство, в реалиях всё не так просто.

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По мнению аналитиков, на самом деле на восполнение запасов дальнобойных ракет понадобится около двух лет. Связано это с тем, что сейчас производственные линии простаивают, а последний раз они работали пять лет назад, когда поступил заказ от Южной Кореи. Сейчас на заводах города Шробенхаузен занимаются лишь ремонтом уже проданных ракет.

Стоимость одной ракеты Taurus оценивается в ~1,5 миллиона евро в зависимости от размера заказа. По подсчётам научного сотрудника Университета Осло Фабиана Хоффмана, на вооружении Германии порядка шестисот единиц данных ракет, но только половина из них в рабочем состоянии.