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Nacvark
В SpaceX отчитались о потере Starship в ходе третьих лётных испытаний
Однако в компании считают их частично успешными.

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Недавно стало известно, что американские власти санкционировали третьи лётные испытания ракеты Starship, предназначенной для многоразового осуществления полётов в космос с экипажем до ста человек. Через несколько дней с основного аэродрома компании Starbase в Бока-Чика была запущена ракета, причём изначально все начиналось вполне успешно: все двигатели Raptor первой ступени Super Heavy сработали штатно, корабль вышел на орбиту и начал фазу пассивного полёта, началось тестирование оборудования.

Однако на 48 минуте испытаний по завершению орбитальной фазы полёта SpaceX отчитались о потере сигнала с Starship, при этом данные о снижении корабля продолжали поступать. Неизвестно, на каком именно моменте испытаний корабль самоуничтожился или потерпел крушение, но изначально он должен был упасть в Индийском океане.

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Компания все равно считает испытания успешными, поскольку корабль достиг космоса, провёл тестирование перекачки топлива и превысил прошлые свои показатели скорости, высоты полёта.

Стоит напомнить, что основатель SpaceX Илон Маск позиционирует Starship как корабль для межпланетных путешествий человека и проводник человечества на Марс и Луну. Однако на текущем этапе вряд ли разработка компании существенно приблизилась к своей цели.

Впрочем, прошедшие ране два орбитальных испытания корабля провалились с ещё большими треском: во время первого ракета была подорвана командой из управления из-за утраты контроля над ней, вторые испытания спустя две минуты закончились детонацией корабля. В обеих случаях была информация о падении осколков в жилые районы.

#spacex #starship
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