Он считает, что в ударах по российским целям в Чёрном море есть заслуга альясна.

На официальном сайте НАТО было опубликовано видео, где Генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг отчитался о годовых успехах военного блока за прошедший 2023 год. В нём он подтвердил применение ракет стран-участников альянса по российским целям в Чёрном море.

Столтенберг упомянул, что попытки потеснить Черноморский флот России стали одной из больших побед Украины, давшие ей возможность открыть морской коридор от Одессы до Босфора. Он добавил, что некоторые ракеты, сыгравшие важную роль в достижении этой цели, поставлялись союзниками по НАТО.

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Глава североатлантического альянса поставил цель расширять сотрудничество с Грузией и Украиной, чтобы получить стратегическое превосходство над Россией в Чёрном море. Он упомянул и поставки оружия украинской армии, которые сейчас недостаточны для обеспечения боеприпасами украинских военных.

В то же время Йенс Столтенберг резюмирует об успехах российской армии на поле боя за последние месяцы и недели. Речь в основном про продвижению российских военных на Авдеевском направлении, откуда украинская армия начала отступать из-за нехватки артиллерийских снарядов и невозможности эффективно оборонять населённый пункт.