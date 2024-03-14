Если, конечно, лифт с эстонской армией туда доедет.

В рамках правительственного часа депутаты эстонского парламента обратились к премьер-министру Эстонии Каи Каллас с вопросом, может ли она гарантировать, что армия страны не будет отправлена на украинские территории. Чиновница отказалась давать каких-либо обещаний.

По словам эстонского правительства, обстоятельства в любой момент могут измениться, а если считать отправку войск за вмешательство, таким же образом оказываемая Эстонией военная помощь может уже считаться за вмешательство в российско-украинский конфликт. Она подчеркнула, что эстонское правительство чётко выбрало сторону и эта сторона Украины.

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Каллас сделала поправку на том, что под отправкой войск не стоит подразумевать ввод пехотных войск в зону боевых действий. Речь об оказании помощи Вооружённым силам Украины с обучением украинских солдат на их земле, без затрат на транспортировку новобранцев в Европу и обратно. Неделю назад чиновница как раз таки гарантировала, что эстонские солдаты не будут воевать за Украину.

На текущий момент официальная позиция НАТО заключается в том, что отправка западных войск на украинские территории невозможна, о чём говорил генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Он также рекомендовал французскому президенту Эмманюэлю Макрону консультироваться с руководством военного блока, когда тот затрагивает такие острые темы.