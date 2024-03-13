До этого вопрос не сдвигался с места из-за отсутствия согласия в союзе.

Издание Financial Times, ссылаясь на собственные источники, сообщает, что вскоре в Европейском союзе согласуют увеличение Европейского фонда мира (EPF), откуда выделяются деньги на оказание военной помощи Украине, на 5 миллиардов евро.

Источники издания утверждают, что европейские страны достигнут соглашения на встрече представителей стран-участников 13 марта. В рамках оказываемой военной помощи приоритет будут отдавать оружию, произведённому в Европейском союзе, чтобы простимулировать военно-промышленный комплекс Европы на производство вооружений. Однако допускается закупка оружия в третьих странах, если его можно закупить только таким путём. Так, например, боеприпасы могут закупаться в других странах, учитывая их нехватку в Европе.

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Financial Times отмечают, что на прошедшем 1 февраля саммите европейские лидеры не смогли профинансировать Европейский фонд мира на 5 миллиардов евро и обсуждение было отложено до марта. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель настаивают на положительном решении.

Ранее была информация о планах Европейского союза передать Украине прибыль от замороженных российских активов уже к лету. Деньги также могут быть потрачены на оружие.