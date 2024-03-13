Для начала соответствующее решение предстоит согласовать.

В ответ на начавшуюся на украинских территориях СВО страны «Большой семёрки» (G7) заморозили около 300 миллиардов евро российских резервов, 200 миллиардов из которых находятся в Европейском союзе, преимущественно на счетах бельгийской компании Euroclear. В конце прошлого года был поднят вопрос конфискации российских активов в пользу Украины, но это могло бы повлечь за собой существенные последствия для репутации Европы, поэтому появилось альтернативное решение - конфисковать прибыль от активов. Его поддерживают в Великобритании и Соединённых Штатах Америки.

Издание Financial Times пишет, что к этой цели в Европейском союзе приблизились и уже в июле Киев может рассчитывать на 2 - 3 миллиарда евро от российских активов. Деньги поступят в бюджет Европейского союза, откуда их направят на интересы Украины в соответствии с имеющимися договорённостями. Отмечается, что к 2027 году так можно конфисковать в пользу Украины прибыли на 20 миллиардов евро.

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Соответствующий план, по данным издания, уже подготовлен Европейской комиссией и его будут рассматривать на саммите лидеров стран-участников союза. Изначально деньги планировалось потратить на восстановление Украины, но глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен считает возможным тратить их и на оружие для украинской армии, чтобы как раз таки предотвратить ущерб от боевых действий.

Нюанс в том, что всё вышеописанное представляет собой процедуру согласования, требующую одобрения всех участников Европейского союза, в том числе Венгрии. Премьер-министр страны Виктор Орбан в целом не поддерживает решения по передаче денег Киеву, с трудом одобрил четырёхлетний транш на 50 миллиардов евро, а тут речь идёт о предоставлении украинским властям прибыли от российских денег, которую могут потратить на приобретение оружия.

Стоит также отметить, что представленный план передачи прибыли от российских активов не имеет обратной силы, то есть уже полученные до февраля 2024 года доходы передавать Украине не будут.