Теперь в стране нет ни президента, ни премьер-министра.

В июле 2021 года погиб президент Гаити Жовенель Моиз в результате нападения на его резиденцию. Тогда премьер-министр страны Ариэль Анри взял на себя обязанности временного президента и возглавил переходное правительство, пообещав провести выборы. Однако политик не спешил выполнять своё обещание, а к 2024 году лидер государства так и не был избран.

В конце февраля в Гаити начались беспорядки, организованные местными преступными группами на фоне отсутствия главы правительства в стране в рамках рабочего визита. Беспорядки разрослись до такой степени, что Ариэль Анри попросту не смог вернуться в страну на своём самолёте, а преступные группы требовали его отставки, оппозиционные силы хотели создать новое правительство для решения политического кризиса в стране с тем же обещанием - провести выборы.

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Премьер-министры страны, местоположение которого остаётся неизвестным, встречался с переговорной группой на Ямайке, где обсудил назревший кризис и фактическую утрату контроля над государством (местные СМИ пишут, что под контролем преступных групп 80% территорий) с представителями Карибского сообщества (CARICOM) и Государственным секретарём Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкеном.

Члены CARICOM предложили Ариэлю Анри несколько вариантов решения кризиса, в том числе добровольную отставку с должности премьер-министра. Изначально он отказался покидать свою должность, но спустя пару дней согласился, как пишет издание Associated Press.

Предполагается, что Анри покинет должность премьер-министра после формирования нового переходного президентского совета, который назначит его преемника. В коалицию войдут семь членов с правом голоса (представители гражданского общества и один религиозный лидер), а также два наблюдателя. Об этом рассказал президент Гайаны Ирфаан Али, присутствовавший на переговорах в Ямайке.