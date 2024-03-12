Бандиты требуют отставки национального правительства страны.

В конце февраля в центре столицы Гаити Порт-о-Пренса и в районе международного аэропорта начались перестрелки между членами бандитских формирований и полицией страны. Помимо этого, бандиты атаковали полицейские участки. Всё это на фоне отсутствия премьер-министра Гаити Ариэля Анри, который находился в Кении для согласования развёртывания иностранных вооружённых контингентов для борьбы с бандитскими группировками. После этого ситуация в стране ухудшилась, а самолёт с главой правительства на борту не смог приземлиться в столице из-за перестрелок.

Совет безопасности Организации объединённых наций выступил с призывом к бандитам Гаити прекратить насильственные и дестабилизирующие действия в стране. Стоит отметить, что, по данным местных изданий, 80% территории страны сейчас контролируется бандами.

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Помимо этого, международная организация требует от правительства Гаити предпринять все меры по обеспечению безопасности сотрудников Организации объединённых наций и гражданских лиц, пребывающих в стране.

Известно, что оппозиционные силы в Гаити имеют намерения отстранить премьер-министра страны Ариэля Анри с его должности, сформировать новое переходное правительство на следующие полтора года и организовать выборы. Лидер одной из местных банд Джимми Шеризье и вовсе пригрозил гражданской войной, если правительство не уйдёт в отставку добровольно.

Дело в том, что Анри Ариэль исполняет полномочия временного президента уже более двух лет - с момента, когда был убит тогдашний лидер страны Жовенель Моиза при нападении на его резиденцию. Планировалось, что выборы проведут до конца 2022 года, но вопрос затянули, а Гаити по-прежнему управляется переходным правительством, получившим временные полномочия.