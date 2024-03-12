Однако украинские власти с радостью поприветствуют тренеров и технический персонал из стран НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому телеканалу BFMTV впервые прокомментировал информацию о гипотетической отправке войск НАТО на украинские территории, которую допускал французский президент Эмманюэль Макрон в рамках встречи европейских лидеров в Париже.

Украинский президент утверждает, что его страна не нуждается в иностранном военном контингенте на территории страны, но украинские власти с радостью поприветствуют тренеров (инструкторов) и технический персонал из стран-участников НАТО. Он указывает на ситуацию с танками Leopard и артиллерийскими системами Caesar, которые приходится отправлять в Европу для ремонта и обслуживания, что создаёт определённые неудобства. Что касается инструкторов, то тут можно предположить, что благодаря западным специалистам украинская армия могла бы разгрузить свой личный состав и отправить больше военных в зону боевых действий.

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Помимо этого Зеленский указал на превосходство России в производстве дальнобойного вооружения, отметив, что в этом деле российский оборонно-промышленный комплекс преуспевает «на 20 километров»

Ранее министр обороны Словакии Роберт Калиняк предложил вместо обсуждения отправки войск на украинские территории попросту выдать Украине мужчин мобилизационного возраста и оказать им помощь, в том числе финансовую, чтобы они быстрее могли отправиться на военную службу.