Страна объявила о фактическом приостановлении деятельности в рамках альянса, но без юридического выхода из него.

В феврале премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что армянское государство приостановило членство в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), но без юридическое решения по добровольному выходу из альянса. Пока что армянские власти не рассматривают выход из союза с Россией, но и остаются союзниками только на бумаге.

Заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что в Лондоне признают решение властей Армении по приостановлению членства в ОДКБ. Более того, британские власти готовы оказать Еревану помощь «перед лицом угроз, исходящих от России»

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Британский чиновник считает решение Армении реализацией суверенного права и обещает сотрудничать с союзниками по НАТО для оказания поддержки армянскому государству, а также тесно взаимодействовать с армянскими властями для углубления партнёрства.

Стоит напомнить, что Пашинян говорил уже о имеющихся соглашениях со странами-участниками НАТО, которые предполагают расширение сотрудничества без интеграции Армении в североатлантический альянс.

Ранее министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сообщал о рассмотрении страной новых возможностей, в том числе по вступлению в Европейский союз.