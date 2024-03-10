Страна пытается улучшить отношения с Евросоюзом и США, обретя новых союзников.

После того, как Азербайджан присоединил в свой состав Нагорно-Карабахскую республику, премьер-министр Армении Никол Пашинян разочаровался в России, назвав ошибкой, решение полагаться только на одну страну в сфере собственной безопасности. После этого армянские власти заявили о фактическом приостановлении членства в ОДКБ (де-юре страна остаётся членом оборонного блока), а также начали закупать западную военную технику и ориентироваться на партнёрство со странами Запада.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что если учитывать все вызовы, которым его стране пришлось противостоять последние три - четыре года, армянские власти обсуждают новые возможности, в том числе идею по членству в Европейском союзе.

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По словам армянского министра, Соединённые Штаты Америки активно содействуют демократизации Армении и сейчас необходимо диверсифицировать, расширять круг партнёров, союзников, углубляя отношения с Европой и штатами, при этом сохраняя «традиционные связи»

Ранее спикер армянского парламента Ален Симонян сообщил, что Армения готова улучшать отношения с Европейским союзом и даже стать кандидатом на членство в европейском сообществе. Впрочем, все эти попытки вряд ли принесут успех, если вспомнить, что Турция пытается согласовать вопрос своего членства уже не одно десятилетие, а некоторые европейские политики и вовсе против такого расширения из-за географического положения турецкого государства, большая часть территорий которого не входит в европейский континент.