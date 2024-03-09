Это меньше двухмесячных сумм американской помощи в 2022 и 2023 году.

Первый заместитель главы Европейской комиссии Валдис Домбровскис прибыл в Киев, где объявил о выделении Киеву в 2024 году военной помощи, которую предоставят страны-участники Европейского союза на общую сумму в 21 миллиард евро. Он уточнил, что цифра основывается на частичных данных и реальный объём может оказаться больше.

По словам европейского чиновника, с 24 февраля 2022 года Европейский союз выделил Украине оружия на 28 миллиардов евро, а общая помощь предоставленная европейскими странами, оценивается в 88 миллиардов евро.

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Несмотря на то, что сумма сперва может показаться громадной, по факту она уступает цифрам оказываемой ранее Соединёнными Штатами Америки военной помощи, в разы. В 2022 и 2023 году американские власти предоставляли Украине оружия на такую сумму, порой за два - три месяца. Однако сейчас, Конгресс не может согласовать пакет военной помощи для Украины, и Европа вынуждена сама её финансировать.

Можно также подчеркнуть и то, что из обещанных 21 миллиарда евро, только одна Германия вложила 8 миллиардов. Таким образом, поддержка от немцев составляет около 40% от суммарной европейской военной помощи.