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Nacvark
МАГАТЭ призвало Россию вернуть Украине контроль над Запорожской АЭС
В организации обеспокоены безопасностью объекта.

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Совет управляющих Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) поддержал резолюцию, в которой Россию призывают вернуть Украине контроль над Запорожской атомной электростанцией. В документе считают, что необходимо срочно вывести несанкционированный персонал вместе с военными с атомного объекта, а также передать его под контроль компетентных органов Украины в соответствии с выданной регулятором лицензией.

Помимо этого, организация обеспокоена нестабильным состоянием ядерной безопасности, в частности отсутствием квалифицированного персонала на площадке и обнаруженных пробелах в проведении планово-предупредительных работ. Также отсутствует надёжная цепочка поставок, уязвимо водоснабжение и внешнее электроснабжение. При этом описываются риски, связанные с минированием территории объекта.

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Стоит напомнить, что ещё недавно российский президент Владимир Путин встречался с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, который имел более сдержанную позицию по отношению к контролю Россией Запорожской атомной электростанции. Тогда он лишь призвал стороны конфликта сдерживать свои военные силы вокруг объекта из-за поставленных под угрозу шести из семи столпов ядерной безопасности.

В своём февральском визите на атомный объект, Гросси резюмировал о соблюдении пяти принципов организации по защите атомной электростанции.

#россия #украина #магатэ #гросси
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