Они обсудят украинскую «формулу мира» и организацию саммита по ней.

В то время как встреча российского президента Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом обсуждается уже несколько месяцев, несмотря на обещания не медлить в этом вопросе, украинский президент Владимир Зеленский прибыл в Стамбул, где встретится с турецким президентом. Он приземлился в аэропорту Ататюрк в сопровождении министра обороны Украины Рустема Умерова.

Офис президента Украины утверждает, что в ходе встречи украинский и турецкий президенты обсудят украинскую «формулу мира» и организацию саммита по ней. Помимо этого, будет затронута тема безопасности судоходства в Чёрном море, глобальной продовольственной стабильности и вопрос обмена военнопленными между Украиной и Россией.

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Украинский президент также планирует встретиться с представителями компаний военно-промышленного комплекса Турции. Зеленский посетит и турецкие верфи, где с 2020 года строятся корветы для военно-морских сил Украины в соответствии с подписанным с государственным оборонным концерном Турции меморандумом. Поступить на вооружение украинского флота они должны не раньше 2025 - 2030 года.