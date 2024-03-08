Связано это с позицией канцлера по предоставлению украинской армии оружия.

Ещё с начала боевых действий позиция Германии по Украине была не сказать, что сильно определённая, ведь немецкие власти опасались поставлять какое-либо оружие Украине. Даже для отправки немецких танков украинской армии, Соединённым Штатам Америки пришлось взять на себя инициативу, пообещав поставить M1 Abrams.

Издание Politico пишет, что текущая политика немецкого канцлера Олафа Шольца говорит о его попытках подтолкнуть Украину к мирным переговорам с Россией. Несмотря на то, что Германия занимает второе место после штатов по оказанной украинским властям помощи, немецкое правительство не планирует отправлять дальнобойное оружие или другие средства поражения, которые могут привести к эскалации российско-украинского конфликта.

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Журналисты издания в целом подчёркивает нежелание Шольца идти «ва-банк» в вопросе военной помощи Украине, чем немецкий канцлер подталкивает украинских властей к мирному урегулированию.

Несмотря на вышеописанное, сам Олаф Шольц неоднократно говорил о необходимости оказания военной помощи Украине, но другими видами оружия - боеприпасами и средствами противовоздушной обороны. Фактически речь идёт об оборонительном вооружении, которое не позволит ВСУ наносить удары по российским территориям. В то же время немецкий канцлер считает неприемлемым заключить мир на условиях России.