Неизвестно, пошёл ли миллиардер на сотрудничество.

Издания Bloomberg и The New York Times, ссылаясь на своих источников, сообщают о прошедшей третьего марта встрече кандидата в американские президенты от Республиканской партии Дональда Трампа с основателем Space X, Tesla и владельцем социальной сети X (бывший Twitter), в ходе которой американский политик планировал взять у миллиардера деньги на свою предвыборную кампанию.

На встрече также присутствовали три других бизнесмена, являющихся постоянными донорами Республиканкой партии. В издании утверждают, что Трамп «похвалил» Маска перед собравшимися и выразил желание поговорить с ним тет-а-тет.

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При этом не уточняется, согласился ли Илон Маск вложить свои средства в предвыборную кампанию Дональда Трампа. Однако стоит напомнить, что миллиардер неоднократно публиковал на свой странице в социальной сети X высказывания, которые соответствуют идеям Трампа. Помимо этого Маск обвинял действующего американского президента Джо Байдена в организации миграционного кризиса на южной границе и сомневался в его дееспособности.

На текущий момент состояние Илон Маска оценивается в 198,1 миллиарда долларов (общая стоимость активов), что делает вторым в списке богатейших людей мира. Бизнесмен уступает только президенту Louis Vuitton Moët Hennessy Бернару Арно (225,7 миллиардов долларов)