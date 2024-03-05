Европейцы не намерены выступать инициаторами продления соглашения с Россией о транзите газа через украинскую газотранспортную систему.

В конце 2024 года истекает соглашение о транзите российского газа через украинскую газотранспортную систему, благодаря чему ранее удавалось обеспечить существенные поставки российского природного ресурса в Европу. Однако после событий 24 февраля 2022 года европейские страны начали постепенно отказываться от российского газа и они больше не заинтересованы в том, чтобы получать его через Украину.

Европейский комиссар по энергетике Кадри Симсон по итогам заседания Совета Европейского союза на уровне министров энергетики официально подтвердила отказ от украинского отказа с 2025 года. В то же время европейцы продолжат использовать украинские газохранилища для размещения там европейских запасов газа.

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Европейский чиновник добавила, что помимо этого Европейская комиссия рассматривает проекты реверсных поставок через украинскую газотранспортную систему, например для доставки газа в Молдавию, которая также имеет планы по полному отказу от российского газа.

Стоит напомнить, что ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, вопреки прошлым заявлениям украинского правительства, допустил продление транзита российского газа через украинские территории, если соответствующая инициатива поступит от Европейского союза и украинские власти официально не будут фигурировать в транзитном контракте с Россией.