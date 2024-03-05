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Nacvark
Украина готова продлить транзит российского газа в Европу при инициативе из Евросоюза
Главным условием является то, чтобы украинские власти официально не фигурировали контрактных отношениях с Россией.

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В этом году истекает соглашение по транзиту российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему, за которое Украина получала деньги от российской энергетической компании «Газпром», впрочем, как и Россия - от прибыли за поставку энергоресурса европейцам. Украинские власти неоднократно заявляли, что не собираются продлевать транзит, хотя сейчас всё-таки премьер-министр страны Денис Шмыгаль косвенно допустил такую возможность.

По словам главы украинского правительства, Украина не будет вести переговоры с Россией о продлении транзитного контракта, как и ставить свои подписи под соглашением, но если инициатива поступит от Европейского союза, то может быть разработано альтернативное решение на базе Европейской комиссии.

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Шмыгаль отмечает, что если страны Европы создадут консорциум, объединение, группу европейских стран или кто-то из партнёров предложит себя в роли транзитера газа, то Украина предоставит им соответствующую услугу. Он добавил, что украинская газотранспортная система может существовать и без транзита российского газа..

В любом случае, украинское руководство допускает продление транзита российского природного газа, но только, если Украина фигурировать в соглашениях официально не будет, а деньги будут передаваться не из «Газпрома», а от европейского транзитера, получающего оплату от России.

#россия #украина #евросоюз
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