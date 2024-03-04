Бюджет программы оценили в 6 миллиардов долларов.

Американское издание The Wall Street Journal пишет, что командование Военно-воздушных сил Армии Соединённых Штатов Америки работает над производством беспилотных истребителей, в которые интегрируют искусственный интеллект.

По данным газеты, бюджет программы оценили в 6 миллиардов долларов. На эту сумму Министерство обороны Соединённых Штатов Америки планирует закупить около 1 тысячи беспилотных истребителей. Сотней таких беспилотных аппаратов вооружат американскую армию уже в течение следующих пяти лет.

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На контракт с Пентагоном претендуют ряд крупнейших компаний американского военно-промышленного комплекса, включая Boeing, General Atomics, Lockheed Martin, Anduril Industries и Northrop Grumman.

Предполагается, что беспилотные истребители будут сопровождать и оборонять самолёты с экипажами, в том числе американские многофункциональные истребители F-35 и стратегические стелс-бомбардировщики B-21 Raider. Новую разработку американской армии оснастят орудиями и разведывательным оборудованием.

The Wall Street Journal подчёркивает, что использование беспилотных технологий с внедрением искусственного интеллекта оказывается дешевле, чем выпуск стандартной авиационной техники с пилотами за штурвалом. За счёт беспилотных истребителей Пентагон планирует укрепить свои воздушные силы, которые опустились до минимальных показателей с 1947 года - заключило издание.