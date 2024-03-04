В цифровой энциклопедии рассказывается про способы обхода блокировок через анонимайзеры.

С 1 марта в России вступил в силу закон, запрещающий популяризацию VPN-сервисов, который предполагает ограничение доступа к материалам, рекламирующим анонимайзеры или дающим инструкции по использованию таких сервисов.

Заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Горелкин заявил, что «Википедия» может быть заблокирована для российских пользователей. Дело в том, что со вступлением в силу нового закона появились законные основания для блокировки цифровой энциклопедии.

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По словам российского депутата, теперь осталось сделать так, чтобы у российских пользователей не возникло резкого дискомфорта от такого решения. Россиянам предлагают перейти на российские аналоги энциклопедии, например «Рувики» или «Руниверсалис», запущенный летом 2022 года и активно популяризирующий материалы на военную тематику с российской точки зрения.

Андрей Горелкин предлагает сделать так, чтобы при переходе по ссылке на статью «Википедии» российскому пользователю попросту предлагали открыть «безопасную версию» материала на одном из перечисленных выше российских сайтах. Он добавил, что техническое решение уже разрабатывается экспертами Регионального общественного центра интернет-технологий.