Он считает, что организация изжила себя после распада Советского союза.

Недавно кандидат в американские президенты Дональд Трамп, который во время своего президентского срока поднимал вопрос бессмысленности НАТО, решил вновь высказаться по этому поводу, что вызвало сомнения у стран Европейского союза о дальнейшей возможности Соединённых Штатов Америки обеспечивать европейскую безопасность.

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск поддержал идею по расформированию Организации Североатлантического договора (НАТО), которая изначально создавалась в ответ на имеющуюся «красную угрозу» от Советского союза. В частности, миллиардер прокомментировал публикацию американского экономиста Дэвида Сакса, который задался вопросом о смысле существования НАТО.

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По мнению Сакса, в 1991 году североатлантический альянс столкнулся с экзистенциальным кризисом, ведь распад Советского союза попросту лишил НАТО смысла существования. Однако военный блок не был расформирован, а наоборот продолжил расширяться.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров уже говорил, что после распада Советского союза и, соответственно, Организации Варшавского договора, забрезжила надежда на реализацию принципов подлинной, без разделительных линий многосторонности на пространстве Евроатлантики, но Запад решил сохранить НАТО и продолжил курс на расширение своего альянса вплоть до территорий, где «существовали и будут существовать жизненно важные интересы России»