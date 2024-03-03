Крайним сроком обозначили 11 марта.

Пресс-служба таможни Литвы объявила, что с 11 марта 2024 года местные органы власти будут конфисковывать машины с российскими номерными знаками. Исключение предоставят только для автомобилей, которые едут транзитом (не более 24 часов пребывания в стране и в присутствии владельца) в Калининградскую область или из неё.

До обозначенной даты автомобили должны либо пройти все регистрационные процедуры с получением литовских номерных знаков, либо обеспечить выезд транспортного средства из страны. В ином случае транспортное средство будет конфисковано, а его владелец получит штраф в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Литвы.

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Таможенная служба объяснила такую меру реализации европейских санкций, вводимых в отношении России. Европейская комиссия признала въезд на территорию стран-участники Европейского союза на автомобилях с российскими номерами запрещённым импортом.

Аналогичная норма уже действует в Германии, Польше, Болгарии, Норвегии, Финляндии, Латвии и Эстонии, а теперь и в Литве.