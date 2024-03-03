В американском оборонном ведомстве продолжают наблюдать за ситуацией.

Вчера Министерство обороны России отчиталось об успешном проведении учебного запуска межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» («ядерная ракета сдерживания») мобильного базирования, запущенного с космодрома Плесецк. По итогам проведённого расчётом Йошкар-Олинского ракетного соединения пуска были подтверждены тактико-технические и лётные характеристики ракеты, способной поражать цели на расстоянии до 11 тысяч километров.

В Министерстве обороны Соединённых Штатов Америки подтвердили, что Россия предупреждала американских властей через Центр по уменьшению ядерной опасности про запланированный учебно-боевой пуск своей межконтинентальной ракеты. Представитель Пентагона в разговоре с корреспондентом ТАСС подчеркнул, что их ведомство продолжает следить за ситуацией.

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Предупреждения крупных государств о проведении учебных пусков, особенного такого уровня, являются обычным делом, направленным на предотвращение возможных недопониманий в будущем. Даже Северная Корея в отдельных случаях предупреждает о своих пусках, например при отправке на орбиту разведывательной спутниковой системы «Маллиген-1» соответствующее уведомление получила Япония, хотя северокорейские власти позиционируют страну как недружественную.