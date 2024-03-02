Он отметил, что усиление одних только систем ПВО не изменит ситуацию в лучшую сторону.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции прокомментировал ситуацию с Харьковом и сообщил, что он не может рекомендовать украинцам возвращаться во второй по численности населения город. Он добавил, что в целом выбор остаётся за харьковчанами, однако сейчас город не так защищён, как следовало бы, для возвращения харьковчан с свои дома.

По словам украинского президента, усиление одних систем противовоздушной обороны в Харькове и Харьковской области не изменят ситуацию в лучшую сторону, тут необходим комплексный подход. Он подчеркнул необходимость вытеснения российской армии на большие расстояния, с чем в настоящий момент есть проблемы, из-за российского наступления на востоке страны.

реклама

Ранее, народный депутат Верховной рады Украины Александра Устинова выразила мнение, что если украинская армия останется без помощи от Соединённых Штатов Америки, то уже к лету российские военные могут пройти Купянск, лишить украинских военных крупного железнодорожного узла и, соответственно, дать им возможность для наступления уже на Харьков.