Всё это из-за нехватки американской военной помощи.

На фоне отсутствия военной помощи от Соединённых Штатов Америки, украинская армия оказалась в ситуации с дефицитом боеприпасов, из-за чего порой не может наносить даже ответные удары по позициям российских артиллеристов. Всё это сказывается на ситуации на поле боя и приводит к отступлению с ряда населённых пунктов, в частности на Авдеевском направлении.

Народный депутат Верховной рады Украины Александра Устинова считает, что если к лету украинская армия не получит пакет военной помощи, то без дальнобойных ракет, истребителей и боеприпасов тенденция с потерей территорий может лишь усилиться.

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Украинский депутат прогнозирует в таком случае потерю Купянска, за которым сразу последует сдача Харькова, где проживает более миллиона человек. Высокие риски потери областного центра обусловлены тем, что Купянск представляет собой большой железнодорожный узел.

Ранее в Вооружённых силах Украины объяснили, что отступление с посёлка Ласточкино Донецкой области (Авдеевское направление) было обусловлено нехваткой боеприпасов и желанием военного командования сохранить жизни личного состава.