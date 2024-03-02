А мнением Руанды хоть поинтересовались?

В этом году в Великобритании был принят законопроект об отправке нелегальных мигрантов в Руанду путём депортации. Действующее правительство было вынуждено пойти на такой шаг под давлением правящей Консервативной партии, хотя по некоторым данным поддержка этой идеи премьер-министром Риши Сунаком снизила его политические рейтинги. Более того, это привело к расколу и в самой Консервативной партии, из-за чего двое заместителей председателя фракции Ли Андерсон и Брендан Кларк-Смит покинули свои должности, под конец проголосовав против мнения большинства из своих сопартийцев.

Как итог, идея все равно будет реализовываться, а премьер-министр страны Риши Сунак по-прежнему её поддерживает. В разговоре на британском телеканале Sky News глава британского правительства сообщил, что он считает расходы в сотни миллионов фунтов стерлингов на реализацию этой задумки «выгодным вложением», поэтому у него есть заинтересованность довести её до конца.

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По словам главы британского правительства, приехавшие нелегально в Великобританию мигранты должны быть готовы сказать себе, что они не могут тут остаться, а британские власти предложат им депортацию в безопасную страну - Руанду.

Предполагается, что высылка нелегальных мигрантов в Руанду вплоть до 2030 года обойдётся британскому бюджету в 732 миллиона долларов.