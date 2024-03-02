Российский президент прокомментировал возможность размещения ядерного оружия в космосе и противоспутниковых средств, о которых говорили в Пентагоне.

Не так давно в ряде медиа-ресурсов Соединённых Штатов Америки появилась информация о планах России разместить в космосе ядерное оружие, но, как выяснилось позже, речь была немного о другом. В Пентагоне и Белом доме подтвердили существование «космической угрозы», которая выражается не размещением ядерного в космосе, а разработке противоспутниковых средств Россией.

Российский президент Владимир Путин в очередной раз прокомментировал ситуацию, назвав вбросом планы по размещению Россией ядерного оружия в космосе. Он также подчеркнул, что российские власти всегда выступали против таких мер со стороны какого-либо государства.

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Однако российский президент отметил, что вопросы космоса и нейтрализации угроз, возникающих в космической сфере, должны быть постоянно в сфере внимания властей.

Ранее издание The New York Times уже писало, что Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен на полях Мюнхенской конференции по безопасности обратился к Китаю и Индии призвал страны отговорить Россию от размещения противспутникового оружия в космосе, ведь его применение может вывести из строя не только американские, но и другие спутники, включая китайские и индийские.