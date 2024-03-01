Премьер-министры страны не считает, что это приведёт к эскалации.

Недавно была информация о том, что на встрече лидеров стран-участников Европейского союза обсуждался вопрос отправки иностранных военных экспедиций на украинские территории, но консенсуса достигнуто не было. При этом французский президент Эмманюэль Макрон допустил такую форму поддержки Украины и поделиться более подробно результатами обсуждений с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Запад должен рассматривать все возможные способы оказать помощь Украине, в том числе с направлением войск НАТО на украинские территории. Она считает, что бояться собственной силы не следует, а такой шаг не приведёт к эскалации, ведь речь идёт об обороне своих территорий.

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Она считает, что озвученная французским президентом идея также может быть сигналом России о готовности Запада оказывать всяческую поддержку Украине вплоть до её победы.

На текущий момент ряд европейских стран отвергли возможность отправки их военных на украинские территории. Немецкий канцлер Олаф Шольц уже как три раза исключил ввод войск НАТО на Украину, а министр финансов страны посоветовала Макрону больше уделять внимания передачи оружия украинской армии.