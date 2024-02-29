Армянские власти ждут ответа по поводу зоны ответственности ОДКБ в Армении и если они не получат чёткого объяснения - членство будет заморожено уже юридически.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время парламентского часа, отвечая на вопрос армянского депутата, рассказал о взаимоотношениях Еревана с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), где армянские власти фактически не принимают никакого участия несмотря на членство.

Как объясняет глава армянского правительства, ОДКБ получило от армянского правительства вопрос, в чём заключается зона ответственности оборонительного альянса в Армении. Ответ армянскими властями не был получен и, по словам Пашиняна, это создаёт угрозу безопасности и территориальной целостности его страны.

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По мнению Никола Пашиняна, ОДКБ вместо того, чтобы исполнять свои обязательства в сфере безопасности перед Арменией, наоборот создаёт проблемы для безопасности страны. При текущих обстоятельствах он допускает переход от фактической заморозки деятельности Армении в альянсе до юридического приостановления членства в блоке.

Если мы сейчас де-факто заморозили свою деятельность, то в случае, если вопросы не решатся, сделаем это де-юре, а что нам остаётся? [прямая цитата]

Стоит напомнить, что ранее Никол Пашинян говорил об установленных с НАТО отношениях, предполагающих сотрудничество без вступления Армении в североатлантический альянс. Помимо этого премьер признал, что полагаться на одну Россию в сфере безопасности было ошибкой.