Экономика страны пребывает в упадке из-за принятых в Молдове решений.

Недавно была информация о том, что на прошедшем съезде депутатов Приднестровья местные власти обратятся к России с просьбой включения в состав своего государства. Однако, её относительно быстро опровергли, в том числе молдавские власти, украинский президент Владимир Зеленский и бывшие приднестровские чиновники. В ответ на это НАТО пообещало оказывать поддержку Молдавии в случае интеграции их соседа в состав российского государства.

Впрочем, по итогам съезда ничего подобного не произошло, хотя приднестровские депутаты действительно обратились к России - с просьбой оказать экономическую помощь. Депутаты утверждают, что Молдавия оказывает беспрецедентное экономическое давление на Тирасполь и механизмов по урегулированию ситуации нет. Это связано с поправками в Уголовный кодекс Молдавии, где приднестровцев признали сепаратистами (могут быть лишены свободы на срок от двух до пяти лет), а также отмены льгот на импорт и экспорт товаров из Приднестровья, ввод таможенных пошлин.

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Новые реалии для приднестровских властей показались слишком жёсткими, они резюмируют о разрушении крупного и малого бизнеса, нарушении торгово-экономических связей и росте цен. По этой причине Тирасполь обратился к Государственной думе и Совету Федерации с просьбой реализовать дипломатические возможности по защите Приднестровья. С аналогичными просьбами съезд обратился и к генеральному секретарю Организации объединённых наций, Европейскому союзу, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Соединённым Штатам Америки и Украине.

Более того, на съезде депутаты руководствовались достаточно хитрой уловкой, напомнив, что около 220 тысяч приднестровцев имеют российский паспорт. И ведь действительно: паспорт гражданина Приднестровья не позволяет гражданам иметь банковскую карточку с межгосударственными платежами, а в своё время Россия, Украина и Молдова без проблем выдавали приднестровцам свои паспорта.

«Если речь зайдёт о том, чтобы оказать гуманитарную помощь Приднестровью, то, наверное, она будет оказана - всё-таки это наши граждане», - заместитель главы комитета по международным делам в состав Совета Федерации Владимир Джабаров.