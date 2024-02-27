Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
НАТО будут поддерживать Молдавию если Приднестровье присоединиться к России
Всё это на фоне информационного шума про присоединении региона в состав российского государства.

реклама

В 2006 году в Приднестровье прошёл референдум, на котором 97% жителей отдали голос за присоединение региона в состав России, но до реальных действий в этом направлении не дошло. На фоне предстоящего съезда приднестровских депутатов для обсуждения политической и социально-экономической ситуации в регионе появилась информация, что якобы Тирасполь может обратиться к России с просьбой интеграции в российское государство.

В НАТО уже успели отреагировать на ситуацию и заместитель генерального секретаря североатлантического альянса Мирча Джоанэ в в интервью румынскому телеканалу ProTV заявил, что военный блок осудит такие действия и продолжит поддерживать Молдавию, так как эта страна играет важную роль.

реклама

Чиновник также подчеркнул, что в регионе уже поднимали вопрос присоединения к России на референдуме и он не дал никаких результатов.

Ранее бывший министр иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики Валерий Лицкай в комментарии ТАСС сообщил, что вся информация о готовящемся присоединению бывшего молдавского региона в состав России лишь информационный шум.

#нато #молдова #приднестровье
1
Показать комментарии (1)
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о планах НАТО направить своих военных на Украину
Парламент Венгрии проголосовал за вступление Швеции в НАТО
Венгерский парламент одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО.
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Электронные письма Сатоши Накамото поясняют, почему биткоин ограничен 21 миллионом
8
Росатом представил прорывной 20-кубитный квантовый компьютер
7
В сеть выложили бесплатную Wubuntu на Linux, которая копирует Windows 10/11, включая запуск ПО
5
Британская компания CDS сумела запустить производство гусениц на бронетехнику советского образца
+
С затонувшего галеона поднимут сокровища на $20 млрд
+
Xiaomi представила список устройств, которые получат HyperOS в первом полугодии 2024 года
2
У России будет свой самолёт шестого поколения, но производство стартует не раньше 2050 года
6
На бывшем заводе Volvo Trucks в Калуге собрали первую партию грузовиков «Урал»
+
Илон Маск опубликовал очередное видео прогулки с роботом Tesla Optimus
2
Азербайджан заказал у Пакистана истребители JF-17 Thunder
2
Генеральный директор Nvidia: Профессия программиста перестанет быть востребованной
3
Чехия может передать Украине 40 модифицированных танков T-72M4CZ, а Австралия – 59 M1A1 Abrams
2
Лунный модуль "Одиссей" делится новыми фотографиями со своего мучительного спуска
1
Япония ужесточает санкции против России из-за Украины
+
Большинство геймеров не готовы покупать Sony PlayStation 5 Pro только ради GTA 6
1
Найдена галактика ZF-UDS-7329, которая на самом деле не должна существовать
+
AMD Ryzen 7 7800X3D снова доступен по цене 349 долларов на Newegg
1
КамАЗ начнёт производство отечественных мостов для грузовиков модели К5
+
Ученые нашли способ удвоить мощность ПК без добавления нового железа
4
Рядом с Авдеевкой в населенном пункте Бердычи был замечен ещё один танк M1A2 Abrams ВСУ
+

Популярные статьи

5 причин, почему не стоит покупать Ryzen 5 5600X в 2024 году
37
SSD и оперативная память продолжат дорожать — производители чипов искусственно манипулируют рынком
16
Звук для компьютера: немножко самодельный, максимально дешевый и на голову лучше готового покупного
147
Собираем игровой ПК под апгрейд в 2027 году с жизненным циклом свыше 6 лет за 150 000 рублей
34
"Мы не знали, что он невидимый": как был сбит F-117 - главный символ воздушного превосходства США
8
Итоги гоночного уик-энда 24-25 февраля
8
Для чего человечеству нужны високосные годы, и что будет, если каждый год будет длиться 365 дней
3
Почему после многих лет экономии на корпусе ПК я купил не новый, а топовый б\у корпус прошлых лет
14

Сейчас обсуждают

_ErOp_
11:59
Знатный фетишист... 5 хардов... Куча вентиляторов... Капец всё это гудит. Нафига столько дисков в кузове? Берёшь 1-2 на 10тб, ставишь в nas, который уезжает гордо, например на балкон. В комнате - тиши...
Почему после многих лет экономии на корпусе ПК я купил не новый, а топовый б\у корпус прошлых лет
Chihonya
11:58
еще один гений кабель-менеджмента)))
Почему после многих лет экономии на корпусе ПК я купил не новый, а топовый б\у корпус прошлых лет
Johan_888
11:57
И какой суммарный объём хардов у твоего монстра?
Почему после многих лет экономии на корпусе ПК я купил не новый, а топовый б\у корпус прошлых лет
FelsheR-BAN100712
11:56
перевод есть опусу?
5 причин, почему не стоит покупать Ryzen 5 5600X в 2024 году
Kommunist7304
11:56
Нет дыма без огня...
НАТО будут поддерживать Молдавию если Приднестровье присоединиться к России
Артём Николаев
11:55
Ничего не гуделка, у меня в какой-то момент было 18 хардов в одном корпусе.
Почему после многих лет экономии на корпусе ПК я купил не новый, а топовый б\у корпус прошлых лет
Джон Коннор
11:55
У глухой морды прорези по бокам, а спереди шумопоглощающие вставки, в которых тает шум передних вентиляторов. Слоты HDD снимаются. Вся корзина HDD тоже снимается.
Почему после многих лет экономии на корпусе ПК я купил не новый, а топовый б\у корпус прошлых лет
Chihonya
11:55
лютейший колхоз, такое еще поискать нужно, особенно порадовала кастомная палка под видяху))))
Почему после многих лет экономии на корпусе ПК я купил не новый, а топовый б\у корпус прошлых лет
Джон Коннор
11:53
Fractal R4 вмещает видеокарту длинной аж 440мм, а в твоём 300-320 максимум
Почему после многих лет экономии на корпусе ПК я купил не новый, а топовый б\у корпус прошлых лет
Johan_888
11:53
5 хардов, 5 карл, это ацкая гуделка. А по корпусу я не понял, что в нём топового? обычный корпус.
Почему после многих лет экономии на корпусе ПК я купил не новый, а топовый б\у корпус прошлых лет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем