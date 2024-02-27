Всё это на фоне информационного шума про присоединении региона в состав российского государства.

В 2006 году в Приднестровье прошёл референдум, на котором 97% жителей отдали голос за присоединение региона в состав России, но до реальных действий в этом направлении не дошло. На фоне предстоящего съезда приднестровских депутатов для обсуждения политической и социально-экономической ситуации в регионе появилась информация, что якобы Тирасполь может обратиться к России с просьбой интеграции в российское государство.

В НАТО уже успели отреагировать на ситуацию и заместитель генерального секретаря североатлантического альянса Мирча Джоанэ в в интервью румынскому телеканалу ProTV заявил, что военный блок осудит такие действия и продолжит поддерживать Молдавию, так как эта страна играет важную роль.

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Чиновник также подчеркнул, что в регионе уже поднимали вопрос присоединения к России на референдуме и он не дал никаких результатов.

Ранее бывший министр иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики Валерий Лицкай в комментарии ТАСС сообщил, что вся информация о готовящемся присоединению бывшего молдавского региона в состав России лишь информационный шум.