Отдельные европейские страны действительно рассматривают возможность отправки своих войск, чтобы задействовать их в оказании помощи украинской армии, но без прямого вмешательства в бои с Россией.

Недавно президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал возможность отправки французских войск, не исключив, что такое действительно может произойти. Он подчеркнул, что ничего не может быть исключено и Запад не должен дать России одержать победу в этих боевых действиях. Такой шаг обсуждался в рамках дискуссии лидеров стран-участников Европейского союза 26 февраля.





Министр обороны Франции Себастьян Лекорню отреагировал на слова французского президента в интервью изданию CNN, объяснив, что отправка иностранных военных экспедиционных групп не приведёт к эскалации российско-украинского конфликта.

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По словам французского министра, европейские лидеры обсуждали различные идеи по усилению поддержки Киева, в том числе по оказанию помощи в разминировании или расширения учебных миссий. Для этого как раз таки необходимо отправлять европейские войска на украинские территории, но они не будут напрямую принимать участие в боях с российской армией.

Однако в таком случае объекты, где будут располагаться иностранные войска, фактически будут считаться местами базирования военных НАТО и удар по ним может привести к эскалации конфликта с вовлечением стран Запада в боевые действия.