Однако консенсус в этом вопросе пока не достигнут.

Недавно премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что отдельные страны НАТО и Европейского союза рассматривают возможность отправки национальных войск на Украину. Позже информация была опровергнута польским президентом Анджеем Дудой, а представители некоторых стран и вовсе отвергли прямое вмешательство в российско-украинский конфликт.

Президент Франции Эманнуэль Макрон, комментируя заявление Фицо, сообщил, что действительно с ним обсуждался вопрос направления французских войск на украинские территории, но консенсуса по отправке сухопутных сил не достигнуто. Он добавил, что ничего не может быть исключено.

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По словам французского президента, западные страны сделают всё для того, чтобы не дать России одержать победу в этом конфликте.

Также Эманнуэль Макрон объявил о создании коалиции западных союзников по поставкам дальнобойного оружия Украине. На текущий момент украинские партнёры имеют порядка восьми коалиций, направленных на отправку различных видов вооружения, начиная с артиллерии, заканчивая истребителями и системами противовоздушной обороны.