По его словам, это может произойти на основе двухсторонних соглашений между Украиной и отдельными странами.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что некоторые страны НАТО и Европейского союза обдумывают возможность отправки своих военных в Украину путём подписания двухсторонних соглашений. Он добавил, что словацкие власти никак не могут повлиять на решения отдельных стран, но анализируют ситуацию на момент её безопасности.

В Европейской комиссии считают, что страны-участники должны сами определять для себя, какую помощь они могут оказывать Украине.

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В то же время президент Польши Анджей Дуда сообщил, что особенно «жаркая дискуссия» шла вокруг вопроса по направлению иностранных военных экспедиций в Украину, но здесь не было абсолютного взаимопонимания. Он подчеркнул, что в этом вопросе мнения есть разные, но никаких решений на текущий момент нет.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский во время своей пресс-конференции подтвердил, что вопрос отправки иностранных военных на Украине не рассматривается и европейские армии не будут принимать участие в боевых действий. Прямое вмешательство западных стран в российско-украинский конфликт маловероятно, ведь это может задеть весь североатлантический альянс.