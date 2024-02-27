Однако вряд ли авиация будет поставлена украинской армии.

Весной 2023 года был поднят вопрос поставок украинской армии французских истребителей Mirage 2000, которые имеются в определённом излишке у Военно-воздушных сил Франции. Однако спикер Военно-воздушных сил Вооружённых сил Украины Юрий Игнат подчёркивал, что данные истребители устаревшие по сравнению с американскими самолётами F-16. Другая сложность заключается в том, что украинской армии будет тяжело обслуживать и американскую, и французскую авиационную технику одновременно.

Президент Украины Владимир Зеленский на прошедшей пресс-конференции заявил, что украинские власти обсуждают с Францией поставку многоцелевых истребителей Mirage 2000. Однако никаких реальных договорённостей пока не имеется и в приоритете для украинского военно-политического командования всё также остаются F-16.

реклама

Помимо этого украинский посол в Париже Вадим Омельченко призвал не верить слухам о передаче французских истребителей Украине.

Mirage 2000 могли бы применяться как носители крылатых ракет SCALP-EG, уже переданных Украине, или умных авиационных бомб AASM Hammer (схожи с российскими КАБ), которые также должна получить украинская армия.