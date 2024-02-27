Он считает это главным приоритетом.

Страны Балтии неоднократно высказывались в поддержку Украины и призывали передавать всё необходимое оружие украинской армии, пусть даже в ущерб собственной безопасности. Нюанс в том, что запасы балтийских стран не покроют и недельную потребность украинских военных, однако это не мешает им выступать с подобными призывами к другим странам Запада.

В этот раз Министр обороны Эстонии Ханно Певкур в комментарии The Guardian призвал изъять всё оружие и боеприпасы, передав его Украине. Он считает это главным приоритетом, особенно что касается вопроса боеприпасов, которые в дефиците у украинских военных.

реклама

Немецкое издание Der Spiegel уже писало, что уже к июню 2024 года Вооружённые силы Украины могут израсходовать все свои запасы боеприпасов. По этой причине ряд европейских государств ищет поставщиков артиллерийских снарядов за пределами Европы.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призывал Европейский союз наложить запрет на экспорт боеприпасов из Европы в другие страны, кроме Украины. Он считает, что таким образом можно помочь восполнить нехватку артиллерийских снарядов калибров 155-мм, 152-мм и 122-мм.