На фоне этого украинские союзники ищут решение по закупке снарядов в арабских или африканских странах.

Немецкое издание Der Spiegel, ссылаясь на источники в спец. службах Германии, сообщает, что уже к началу лета текущего года Вооружённые силы Украины могут исчерпать собственные запасы артиллерийских снарядов. Допускается, что это может произойти и раньше.

Начальник ситуационного центра по вопросам Украины при Министерстве обороны Германии, бригадный генерал Кристиан Фрейдинг подчёркивает, что в настоящее время артиллерийские и зенитные боеприпасы не так широко доступны по всему миру и есть сложности с их приобретением.

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В материале издания пишут, что как раз таки по этой причине европейские союзники Украины ищут возможности по закупке боеприпасов у стран, ещё имеющих большие запасы снарядов. Такими странами могут быть арабские или даже африканские государства. Помимо этого, немецкое правительство ведёт тайные переговоры с властями Нью-Дели, которые могут поставить необходимо количество боеприпасов, но при этом не хотят напрямую продавать их для Украины, чтобы не навредить отношениям с Россией.

Стоит напомнить, что ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщал о готовящемся наступлении российской армии к лету. На фоне отсутствия боеприпасов, территориальные потери украинской армии могут быть значительными.