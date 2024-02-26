Соответствующее распоряжение издал глава Черновицкого пограничного отряда Украины.

В молдавских и румынских средствах массовой информации сообщают о введённом в силу главой Черновицкого пограничного отряда Украины распоряжении касаемо запрета украинским мужчинам приближаться к границей с Молдовой и Румынией ближе, чем на пять километров.

Объясняется такое решение тем, что увеличилось число незаконных пересечений украинскими гражданами границы, чтобы избежать мобилизации в Вооружённые силы Украины. Уточняется, что было сделано исключение для постоянно или временно проживающих в приграничной зоне граждан. Однако в таком случае они должны получить разрешение, выданное пограничным отрядом.

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С момента начала боевых действий на украинских территориях около 15 тысяч мужчин из Украины нелегально покинули страну, бежав через молдавску границу. Около 20 граждан затонули в реке Тиса при попытке пересечь проток Дуная и покинуть Украину.

Неделю назад в Государственной пограничной службе Украины предупреждали украинцев о зафиксированных недалеко от границы с Молдовой стаях диких волков. Уже есть случаи, когда хищники загоняли бежавших от мобилизации украинцев на деревья.